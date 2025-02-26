بعد مكالمة روبيو.. السوداني يبحث مع شركات النفط معوقات الاستثمار

2025-02-26 16:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، اجتماعاً ضم ممثلي شركات النفط والمقاولين الثانويين العاملين في عدد من المشاريع النفطية بمحافظة البصرة لبحث معوقات الأستثمار

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل وأبرز المعوقات التي تواجه شركات النفط والمقاولين الثانويين، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع وعقود التراخيص".

ووجّه السوداني "خلال الاجتماع بـإعداد دراسة مفصلة حول المعوقات والعقبات التي تؤثر على سير العمل، بالإضافة إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمقاولين الثانويين أو من يمثلهم".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع المقبل سيشهد مناقشة تفصيلية لأبرز المعوقات، على أن يتم رفع توصيات وحلول جذرية إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها ومعالجتها بشكل نهائي".

ويوم امس الثلاثاء (25 شباط 2025)،تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تناول الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، تم خلال المحادثة، بحث مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى أطر التعاون ضمن الاتفاقات الثنائية القائمة.

ووفق للبيان، تم استعراض التقدم المحرز في العمل المشترك بين البلدين، مع الاتفاق على تكثيف التواصل وتعزيز التعاون لتحقيق مصالح مشتركة.