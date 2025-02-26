جنرال إلكتريك: نعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء لوضع الخطط اللازمة لتأمين الطاقة في العراق

2025-02-26 16:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت شركة جنرال إلكتريك، اليوم الأربعاء، خططها للعمل على تأمين الطاقة الكهربائية في العراق، فيما أكدت العمل تحت إشراف وزارة الكهرباء لوضع الخطط اللازمة لتأمين الطاقة.

وقال مدير الشركة في العراق، رشيد الجنابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاركتنا هذا العام في معرض العراق للطاقة بالنسخة العاشرة الذي يحظى برعاية وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء وزير النفط ورئيس الوزراء وجميع الأطراف المعنيين بهذا القطاع هي جزء من عملنا في العراق" ،مبيناً أن "شركة جي اي فيرنوفا شركة عالمية تعمل في مجال بحوث الطاقة وتكنولوجيا إنتاج الطاقة ، وكذلك في مجال التصنيع وتوفير هذه التكنولوجيا لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن "عملنا في العراق يمتد الى أكثر من 6 عقود ويحظى برعاية كبيرة من الجهات المعنية بهذا القطاع ، إذ نعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء وبالعمل مع الخبراء والمختصين من الوزارة بشكل قريب جداً لوضع الخطط اللازمة لتأمين الحاجة على الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية" ،مشيراً إلى أن "هذا العمل كان متسارعاً بالعقدين الأخيرين ، والعمل مستمر مع الحكومة العراقية الذي من خلاله تم تقديم رؤية من شركة جي اي فيرنوفا تتمثل بعشر ركائز رئيسة لسد الحاجة للطاقة الكهربائية وتأمينها وتأمين الطلب على الطاقة في العراق والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في العراق".

وتابع أنه "من خلال عملنا القريب مع الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء بالأخص نلاحظ هناك تقدماً كبيراً بالمنجز من قبل وزارة الكهرباء للعمل المنفذ من قبل جي اي فيرنوفا في عدد كبير من هذه الركائز الاستراتيجية لتأمين وسد الحاجة".

ولفت إلى أن "من هذه الركائز والعمل المهم الذي تم إنجازه، العمل بشكل قريب مع وزارة النفط للإفادة من الغاز المصاحب المحروق اليوم لإنتاج الطاقة الكهربائية والعمل المباشر مع وزارة الكهرباء من خلال اتفاقية الصيانة طويلة الأمد التي تم إبرامها مع الوزارة نهاية العام الماضي ، بالاضافة إلى العمل على صيانة منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية 7 جيجا واط من الطاقة الكهربائية وتتم صيانتها بشكل دوري ومستمر لتهيئتها لموسم الصيف وهذا عمل جارٍ لتهيئة المنظومة للصيف القادم ، فضلاً عن تحديث منظومة وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية وتحديثها بأحدث التكنولوجيا من جي اي فيرنوفا، هذا التحديث يساعد على اضافة طاقة إنتاجية للوحدات الإنتاجية للمنظومة ويرفع من كفاءة منظومة الطاقة ، بالاضافة الى تهيئتها وإدامتها لموسم الصيف".

وأشار إلى "تنفيذ وإتمام ربط شبكة النقل الوطنية العراقية مع شبكة الأردن" ،منوهاً بأن "هذا المشروع الاستراتيجي نفذته جي اي فيرنوفا في العام الماضي وهو أيضا أساسي من ضمن خطة العمل واستراتيجية العمل لتأمين الطاقة في العراق".