2025-02-26 16:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة «علي بابا»، الأربعاء، أنها أتاحت نماذجها للذكاء الاصطناعي الخاصة بإنشاء الفيديو مجاناً، مما يعزز المنافسة مع منافسين مثل «أوبن إيه آي». وقالت الشركة الصينية إنها فتحت المصدر لأربعة نماذج ضمن سلسلة «Wan2.1»، وهي أحدث إصدارات نموذجها الأساسي للذكاء الاصطناعي، القادر على إنشاء الصور والفيديو من مدخلات نصية أو مرئية. وسيتم توفير هذه النماذج عبر منصة «Alibaba Cloud’s Model Scope» ومستودع «Hugging Face»، وهو أحد أكبر المستودعات لنماذج الذكاء الاصطناعي. وستكون متاحة للأكاديميين والباحثين والمؤسسات التجارية حول العالم. وأغلقت أسهم «علي بابا» المدرجة في بورصة هونغ كونغ مرتفعة بنحو 5. تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر محط الأنظار منذ أن هزّت الشركة الصينية «DeepSeek ديب سيك» الأسواق العالمية في يناير كانون الثاني، بعدما زعمت أن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها تم تدريبه بتكلفة أقل بكثير مقارنة بكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رقائق «إنفيديا» أقل تطوراً. ويُعد نموذج «ديب سيك» مفتوح المصدر، مثل نموذج «علي بابا»، مما يعني أنه يمكن تحميله وتعديله من قبل الآخرين. وتختلف النماذج مفتوحة المصدر عن النماذج الخاصة، مثل تلك التي تطورها «أوبن إيه آي»، إذ إنها لا تدر إيرادات للشركات. ومع ذلك، فإن إتاحة التكنولوجيا كمصدر مفتوح يحقق عدة أهداف، منها تحفيز الابتكار وبناء مجتمع حول المنتج. ويدور حالياً جدل حول ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي ستصبح سلعة متاحة للجميع. وتسعى الشركات الصينية بشكل خاص إلى تعزيز نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، حيث باتت نماذج «علي بابا» و«ديب سيك» من بين الأكثر استخداماً عالمياً. وكانت «علي بابا» قد أصدرت أول نموذج مفتوح المصدر لها في أغسطس آب 2023، بينما تقود «ميتا» هذا التوجه في الولايات المتحدة من خلال نماذج «Llama». وشهد سهم «علي بابا» ارتفاعاً كبيراً هذا العام، حيث صعد بنسبة 66 منذ بداية عام 2025، مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها تحسن الأداء المالي للشركة، واعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، إلى جانب مؤشرات على دعم إضافي من الرئيس الصيني شي جين بينغ للقطاع الخاص المحلي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام