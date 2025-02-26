2025-02-26 16:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية. وذكر مكتبه في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية. وأضاف، أن التخفيض يكون بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبة تتراوح بين 1015‎‎‎ عن الأسعار المعروضة والمدعومة، ولجميع المواد التي يتم بيعها في مراكز التعاون هايبر ماركت، والتي افتتح السوداني ستة منها في بغداد قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً في بغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للمواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام