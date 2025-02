العراق يواجه أزمة كهرباء حادة.. الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني يقترب من نهايته!

2025-02-26 16:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن انتهاء الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني بحلول 8 آذار المقبل، مع استمرار فقدان العراق نحو ثلث إنتاجه من الكهرباء بسبب توقف الغاز من إيران طوال الأيام الماضية. وقال موسى، في تصريح إن "الإعفاء الأمريكي الذي تحصل عليه وزارة الكهرباء والحكومة العراقية لاستيراد الغاز الإيراني […]

