2025-02-26 16:45:04 - المصدر: ايشان

سجلت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، درجة حرارة منخفضة إلى ما دون الصفر، لأول مرة منذ 13 عاماً شهدت فيها العاصمة ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة. وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن درجة الحرارة الصغرى في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، انخفضت إلى نصف درجة مئوية تحت الصفر. وقالت الهيئة الحكومية، إن درجة الحرارة في […]

ظهرت المقالة بغداد تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة منذ 13 عاماً أولاً على ايشان.



