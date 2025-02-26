الفتلاوي تؤكد موقف العراق الثابت في جلسة البرلمان العربي الطارئة حول غزة

2025-02-26 17:10:02 - المصدر: واع

القاهرة - واع - أحمد محمد صالحأكدت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، اليوم الأربعاء، موقف العراق الثابت في جلسة البرلمان العربي الطارئة حول غزة، فيما بينت أن إعمار غزة يجب أن يكون فعليًا وليس مجرد شعارات.وقالت الفتلاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "مثلت العراق في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت تحت شعار "إعمار غزة واجب وتهجير أهلها جريمة".وشددت الفتلاوي على "الموقف الثابت للعراق ضد أي محاولات لتهجير أهالي غزة"، مؤكدة على "ضرورة أن تكون إعادة الإعمار على أرض الواقع وليس مجرد شعارات إعلامية".ودعت إلى "تكاتف الموقف العربي ضد جميع أشكال التهجير في غزة"، مشيرة إلى، أن "جزءًا من الإجراءات التي تمت مناقشتها في الجلسة تتعلق بالجوانب التشريعية، بما في ذلك خطة عمل البرلمان العربي التي تتضمن تحركات للوفود العربية على المنظمات والبرلمانات الدولية بهدف محاكمة مرتكبي الاعتداءات الصهيونية، وكذلك السعي لوقف الهجمات على سوريا".وتطرقت الفتلاوي إلى "التوجهات التشريعية التي تناولت الموازنات المخصصة لإعمار غزة"، مؤكدة على "أهمية القرار والخطاب الموحد في هذا الشأن، كما أُعلن عن عقد قمة طارئة في القاهرة قريبًا، حيث ستناقش الدول العربية الخطوات المقبلة لمواجهة تلك الممارسات الصهيونية، إلى جانب الاستنكار الجماعي للممارسات التي طالت أهل غزة".