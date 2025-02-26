المشهداني يؤكد ضرورة استمرار الحوارات بين المركز والإقليم

2025-02-26 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، ضرورة استمرار الحوارات بين المركز والإقليم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني"، لافتًا إلى، أن "اللقاء بحث العلاقات بين المركز والإقليم وسبل حل المشكلات العالقة ، كما تم التطرق إلى الوضع السياسي والإقليمي والتطورات التي تشهدها المنطقة عموما".وأكد المشهداني- بحسب البيان- "ضرورة استمرار الحوارات بين المركز والإقليم من أجل التوصل إلى صيغة مرضية لحل الإشكالات ولا تخالف الدستور".وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على إدامة التواصل الإيجابي وتعزيز الحوارات والعمل المشترك للوصول إلى نتائج المرجوة التي تخدم الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه".