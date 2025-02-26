التجارة تطمئن المواطنين: لن يكون هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في رمضان

2025-02-26 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، لافتة إلى تسعير غالبية المواد ووضع خطة لمتابعتها.وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى هاشم الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة ومنذ اليوم الأول لعملها كانت حريصة على استقرار أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص ومنها اللحوم والدجاج وبيض المائدة"، مشيرة إلى، أن "مكتب رئيس الوزراء يراقب الأسعار بالتنسيق مع وزارتي التجارة والزراعة".وأضافت، أنه "خلال الأيام الماضية كان هناك اجتماع للجنة المعنية بموضوع اللحوم والدواجن وبيض المائدة لضمان عدم ارتفاع اسعارها خلال شهر رمضان، وتم تسعير أغلب هذه المواد الغذائية و عد خطة لرقابة ومتابعة أسعارها حتى على مستوى المحلات البسيطة"، مبينة، أننا "نطمئن المواطنين بعدم وجود أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان".وأوضحت الموسوي، أن "هناك إجراءات أخرى تمثلت بإطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية خاصة بالمواطنين والرعاية الاجتماعية، وأن الوقت الحالي مناسب لافتتاح الهايبرات قبيل شهر رمضان"، لافتة إلى، أنه "تم مراجعة قوائم الأسعار لسنة ونصف ووجدنا أن هناك ارتفاعا طفيفا في المستوى الطبيعي مع استقرار أسعار المواد بالبلد خلال سنة ونصف رغم الأزمات والحروب بالمنطقة، إلا أن العراق حافظ على استقرار أسعار المواد الغذائية".