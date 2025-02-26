وزارة الزراعة: الموقف الوبائي للحمى القلاعية تحت السيطرة

2025-02-26 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن الموقف الوبائي للحمى القلاعية تحت السيطرة.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وكيل الوزارة الفني ميثاق عبد الحسين ترأس اجتماع خلية الأزمة لمناقشة آخر مستجدات مرض الحمى القلاعية بحضور عدد من المديرين العامين في الوزارة وممثلين عن مديرية الدفاع المدني".وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش عددًا من المحاور، منها المُضي في السيطرة على البؤر المرضية وحصر المرض رغم النقص في الكوادر البيطرية، وإعادة النظر في توزيع الأطباء البيطريين بما يضمن ديمومة العمل في المستوصفات والمختبرات".وتابع البيان، أن "الاجتماع ناقش الموقف الوبائي تحت السيطرة، وضرورة توجيه الإعلام لإدارة الأزمات بالشكل الصحيح واستقاء المعلومة السليمة من الوزارة".وواصل البيان" أن "الاجتماع أكد على أن الجهود والتنسيق قائم على وتيرة عالية مع مديرية الدفاع المدني في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لمرض الحمى القلاعية".وأكد البيان، أن "الاجتماع شدّد على ضرورة التنسيق مع الشرطة البيئية؛ للحد من ظاهرة الذبح العشوائي والمحاسبة القانونية لكل من يتعرض للأمن الغذائي".