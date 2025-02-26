مصرف الرافدين يؤكد التزامه بتطوير القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي

2025-02-26 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، التزامه بتطوير القطاع المالي والمصرفي وتعزيز دوره في دعم التحول الرقمي والشمول المالي.وذكر بيان للمصرف- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "في إطار استراتيجيته الطموحة لتعزيز موقعه الريادي في بيئة العمل المصرفي العراقي، شارك مصرف الرافدين في المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق"، مؤكدًا، "التزامه بتطوير القطاع المالي والمصرفي وتعزيز دوره في دعم التحول الرقمي والشمول المالي".وأضاف البيان، أن "المؤتمر شهد حضورًا واسعًا من مختلف المؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء في التكنولوجيا الرقمية والخدمات الالكترونية، إذ تمحورت فعالياته حول أهمية التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الدفع الالكتروني كوسيلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة".وأشار إلى، أن "المصرف استعرض أحدث الحلول المصرفية الرقمية التي يقدمها، عبر جناحه الخاص في المعرض، حيث قدم خدمات الدفع الالكتروني عبر التطبيقات المصرفية، إلى جانب حلول مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان"، مبينًا، أن "ذلك يأتي انسجامًا مع توجه المصرف نحو تجديد هويته المصرفية تحت شعار "عراقه تتجدد"، بما يعكس التزامه المستمر بتطوير خدماته وفق أحدث المعايير المصرفية العالمية".وأكد البيان، أن "المصرف ركّز على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر تمكين المواطنين في المدن والمناطق الريفية من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة".وتابع البيان، أنه "على هامش المؤتمر، تبادل المشاركون الخبرات حول مستقبل التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وناقشوا سبل تعزيز التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية لتطوير بيئة الدفع الإلكتروني ونشر الوعي المالي بين المواطنين، بما يدعم بناء نظام مصرفي أكثر تطورًا وشمولية في العراق".