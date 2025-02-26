مبابي يغيب عن مواجهة ريال سوسيداد بكأس الملك

2025-02-26 17:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، مساء اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكر مدرب الميرنغي، كارلو أنشليوتي، ان القائمة سيغيب عنها، كلا من، تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي، إضافة إلى كيليان مبابي.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد للقاء اليوم:

حراسة المرمى: لونين- فران جونزاليز- ميستري

خط الدفاع: ألابا- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- روديجر- ميندي- أسينسيو.

خط الوسط: بيلينجهام- كامافينجا- مودريتش- تشاوميني- أردا جولر- سيبايوس- شيما.

خط الهجوم: فينيسيوس- رودريجو- إندريك- دياز- جونزالو.

ويقام لقاء الإياب على ملعب البرنابيو يوم 1 نيسان المقبل.

وغاب مبابي عن تدريبات الملكي، أمس الثلاثاء، بسبب إجراء جراحة في أسنانه.

ويأتي غياب تيبو كورتوا، لإراحته، فيما تلقى فيدي فالفيردي عناية خاصة من قبل أخصائيي العلاج الطبيعي، بسبب الآلام التي يعاني منها نتيجة ضغط المباريات.

المصدر: وكالات