الازدحامات الخانقة تشل حركة الشوارع في بغداد

2025-02-26 17:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شلت الزحامات المرورية، اليوم الأربعاء، (26 شباط 2025)، حركة السير والمرور في شوارع العاصمة بغداد.

ورصدت "بغداد اليوم" حالة اختناق الطرقات والشوارع والأفرع الرئيسة بالسيارات في مشهد تفاقم مؤخراً في بغداد التي تضم أكثر من 3.5 ملايين سيارة وفق احصاءات رسمية.

وقالت وزارة الاعمار والاسكان في 21 من شباط الجاري، أنها "أشرت عدداً من النقاط التي ادت الى اختناقات مرورية في العاصمة بغداد، أبرزها زيادة عدد السيارات لأكثر من ثمانية أضعاف الطاقة التصميمية للطرق لاستيعاب السيارات، وحاجة المدينة الى عملية تنظيم مروري".

وفي إجراء حكومي للحد من الازدحام المروري، قرر مجلس الوزراء في 18 من الشهر الجاري إيقاف العمل بقراره السابق، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025