الأمن الوطني يعرض اعترافات "خير الله حمادي" أحد ازلام النظام البائد

2025-02-26 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، (26 شباط 2025)، انه سيعرض اليوم اعترافات (خير الله حمادي) أحد أزلام النظام البائد الذي شغل مناصب مختلفة في مديرية الأمن العامة سابقا.

وذكر بيان لاعلام الأمن الوطني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان حمادي "تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال حقبة الطاغية، لاسيما إشرافه المباشر على تنفيذ أحكام إعدام باستخدام المتفجرات عام 1984 بأساليب وحشية هزت ضمير الأنسانية".

وكان جهاز الأمن الوطني، قد عرض في الأول من شباط الجاري جانباً من اعترافات (سعدون صبري) أحد أزلام النظام البائد حول عملية قتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وعدد من السادة آل الحكيم في ثمانيات القرن الماضي.

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