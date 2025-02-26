انفجار بمركز للتدريب في بغداد واصابة 3 من عناصر حفظ القانون

2025-02-26 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (26 شباط 2025)، بإصابة ثلاثة من عناصر قوات حفظ القانون اثر انفجار قنبلة دخانية في أحد مراكز التدريب بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "ثلاثة من عناصر قوات حفظ القانون، اصيبوا بحالات اختناق جراء انفجار قنبلة دخانية مستعملة في التدريب داخل مقر القيادة بالقرب من مطار المثنى في منطقة البيجية".

وأشار الى "نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".