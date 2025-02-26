نيجيرفان بارزاني يبحث عملية السلام مع حزب "هودابار" التركي
شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، ورئيس حزب "هودابار" التركي، زكريا يابجي أوغلو، يوم الأربعاء،على مواصلة الجهود لإنجاح عملية السلام في تركيا.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن بارزاني، استقبل على هامش أعمال المنتدى الثالث في أربيل، عضوالبرلمان التركي، ورئيس حزب "هودابار" زكريا يابجي أوغلو، والوفدالمرافق له، "وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود عملية السلام في تركيا".
وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في الجهودالرامية لإنجاح هذه العملية، وأكدا أن السلاح والعنف لا يشكلان حلاً لأي قضية.
كما جدد رئيس إقليم كوردستان التأكيد"على أن الإقليم مستعد لتقديم أي دعم ضروري لدفع عملية السلام إلىالأمام، وأن دوره سيكون داعماً ومساعداً، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن "اللقاء تطرق إلىنشاطات حزب هودابار ودور أعضائه في البرلمان والحياة السياسية في تركيا، إضافةإلى بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة".