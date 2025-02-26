نيجيرفان بارزاني يبحث عملية السلام مع حزب "هودابار" التركي

2025-02-26 18:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، ورئيس حزب "هودابار" التركي، زكريا يابجي أوغلو، يوم الأربعاء،على مواصلة الجهود لإنجاح عملية السلام في تركيا.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن بارزاني، استقبل على هامش أعمال المنتدى الثالث في أربيل، عضوالبرلمان التركي، ورئيس حزب "هودابار" زكريا يابجي أوغلو، والوفدالمرافق له، "وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود عملية السلام في تركيا".

وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في الجهودالرامية لإنجاح هذه العملية، وأكدا أن السلاح والعنف لا يشكلان حلاً لأي قضية.

كما جدد رئيس إقليم كوردستان التأكيد"على أن الإقليم مستعد لتقديم أي دعم ضروري لدفع عملية السلام إلىالأمام، وأن دوره سيكون داعماً ومساعداً، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "اللقاء تطرق إلىنشاطات حزب هودابار ودور أعضائه في البرلمان والحياة السياسية في تركيا، إضافةإلى بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة".