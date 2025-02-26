2025-02-26 18:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيسالجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار وتفعيلآليات التنسيق والعمل المشترك لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

وبحسب بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز،فقد جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع في العراق عامة وإقليم كوردستان خاصة وتطوراتهاالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التطورات في المنطقة والعالم.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسيةوالعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين المركز والإقليم على مختلفالمستويات والتحديات التي تواجه العملية السياسية والاستقرار في البلاد، حيث تمت الإشارةإلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار وتفعيل آليات التنسيق والعمل المشترك لحل المسائلالعالقة وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبما يرتقي بالواقعالاقتصادي والتنموي ويخدم المصالح العليا لأبناء الشعب كافة.