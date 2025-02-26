نفذ إعدامات باستخدام المتفجرات في عهد النظام السابق.. "دراكولا البعث" يعترف (فيديو)

2025-02-26 18:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، اعترافات"خيرالله حمادي" أحد أزلام النظام البائد الذي شغل مناصب مختلفة في مديريةالأمن العامة سابقاً.

وأشار الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المجرم تلطختيداه بدماء الأبرياء خلال حقبة الطاغية حيث أشرف بشكل مباشر على تنفيذ أحكام إعدامباستخدام المتفجرات عام 1984 بأساليب وحشية هزت ضمير الإنسانية".

وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن في 31 كانون الثاني/ يناير 2025،"القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدروشقيقته وآلاف العراقيين، وأن عملية إلقاء القبض جرت وفقا لأحكام قانون حظر حزبالبعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية".

وأضاف أن "المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي، رتبته لواء، واعترفصراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذالإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، وأيضاًإعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى، وإعدام 2 من شبابآل الحكيم وقتل معارضاً من أهوار الناصرية".

وأوضح، أن "المتهم الثاني، هو هيثم عبد العزيز فائق، رتبته عميد،ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذالإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية".

وتابع أن "المتهم الثالث، هو خيرالله حمادي، رتبته لواء، ومن أبرزجرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركةفي عمليات إعدامهم ودفنهم، والإشراف على قمع المواطنين الكورد الفيليين في بغدادوإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى (نقرة السلمان)والتورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحقالمعارضين في بغداد".

ولفت إلى أن "المتهم الرابع، هو شاكر طه يحيى، رتبته لواء، ومنأبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين كورد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالسالعزاء على خلفية اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطنالمعارض سليمان برينجي".

وختم بيانه بـ"المتهم الخامس هو نعمة محمد سهيل صالح، رتبته لواء،ومن أبرز الجرائم قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالباً جامعياًمن جامعة سليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية".

فيما كشف مسؤول أمني، في وقت سابق، عن جانب من اعترافات"المجموعة الخمسة" من أتباع النظام البائد وجرائمهم بحق الكورد الفيليين،وكيف كانوا يلاحقونهم ويعتقلوهم دون أي أمر قضائي ومن ثم قتلهم ودفنهم في أماكنمجهولة في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وقال المسؤول الأمني، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الكورد الفيليين كان مسؤولاً عنه(اللواء خيرالله حمادي) الذي شغل مناصب مدير أمن في الجانب الشمالي من العراق، وكانيلقب بـ(دراكولا البعث)، حيث عذب وقتل عدداً من الكورد الفييلين، ولم يتوقف عن إبادتهمبعد تكليفه بمهام مدير أمن بغداد الكرخ والرصافة، بل كان يلاحقهم ويعتقلهم دون أيسند قانوني، وبعدها يقوم بتعذيبهم وقتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة".

وأضاف، أن "استدراج كبير المطلوبين سعدون القيسي من تركيا إلىأربيل كان بحجة اعطائه مشروعاً استثمارياً في أربيل".

وأوضح، أن "المجموعة الخمسة التي تم القبض عليها، خصوصا اللواءسعدون صبري واللواء خير الله حمادي وكذلك اللواء شاكر الدوري هؤلاء تناوبوا على استلاممديرية أمن المناطق الشمالية، وتمخض عن جرائمهم مجتمعين وبالتناوب في الفترة ما بينالسبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتم بدلالتهم الكشف عن أحد المقابر الجماعيةفي الفلوجة وتحديداً في الصقلاوية".

وكشف أن "الضحايا كانوا من الكورد البرزنجيين نهاية عام 1984، فضلاًعن تعذيب السجناء الكورد الفيليين بتهمه التحريض ضد النظام عام 1974، فضلاً عن تهجيرالكورد الفيليين ومصادرة أموالهم في حقبة الثمانينيات".