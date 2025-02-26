نفذ إعدامات باستخدام المتفجرات في عهد النظام السابق.. "دراكولا البعث" يعترف (فيديو)
شفق نيوز/ نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، اعترافات"خيرالله حمادي" أحد أزلام النظام البائد الذي شغل مناصب مختلفة في مديريةالأمن العامة سابقاً.
وأشار الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المجرم تلطختيداه بدماء الأبرياء خلال حقبة الطاغية حيث أشرف بشكل مباشر على تنفيذ أحكام إعدامباستخدام المتفجرات عام 1984 بأساليب وحشية هزت ضمير الإنسانية".
وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن في 31 كانون الثاني/ يناير 2025،"القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدروشقيقته وآلاف العراقيين، وأن عملية إلقاء القبض جرت وفقا لأحكام قانون حظر حزبالبعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية".
وأضاف أن "المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي، رتبته لواء، واعترفصراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذالإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، وأيضاًإعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى، وإعدام 2 من شبابآل الحكيم وقتل معارضاً من أهوار الناصرية".
وأوضح، أن "المتهم الثاني، هو هيثم عبد العزيز فائق، رتبته عميد،ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذالإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية".
وتابع أن "المتهم الثالث، هو خيرالله حمادي، رتبته لواء، ومن أبرزجرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركةفي عمليات إعدامهم ودفنهم، والإشراف على قمع المواطنين الكورد الفيليين في بغدادوإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى (نقرة السلمان)والتورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحقالمعارضين في بغداد".
ولفت إلى أن "المتهم الرابع، هو شاكر طه يحيى، رتبته لواء، ومنأبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين كورد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالسالعزاء على خلفية اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطنالمعارض سليمان برينجي".
وختم بيانه بـ"المتهم الخامس هو نعمة محمد سهيل صالح، رتبته لواء،ومن أبرز الجرائم قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالباً جامعياًمن جامعة سليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية".
فيما كشف مسؤول أمني، في وقت سابق، عن جانب من اعترافات"المجموعة الخمسة" من أتباع النظام البائد وجرائمهم بحق الكورد الفيليين،وكيف كانوا يلاحقونهم ويعتقلوهم دون أي أمر قضائي ومن ثم قتلهم ودفنهم في أماكنمجهولة في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وقال المسؤول الأمني، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الكورد الفيليين كان مسؤولاً عنه(اللواء خيرالله حمادي) الذي شغل مناصب مدير أمن في الجانب الشمالي من العراق، وكانيلقب بـ(دراكولا البعث)، حيث عذب وقتل عدداً من الكورد الفييلين، ولم يتوقف عن إبادتهمبعد تكليفه بمهام مدير أمن بغداد الكرخ والرصافة، بل كان يلاحقهم ويعتقلهم دون أيسند قانوني، وبعدها يقوم بتعذيبهم وقتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة".
وأضاف، أن "استدراج كبير المطلوبين سعدون القيسي من تركيا إلىأربيل كان بحجة اعطائه مشروعاً استثمارياً في أربيل".
وأوضح، أن "المجموعة الخمسة التي تم القبض عليها، خصوصا اللواءسعدون صبري واللواء خير الله حمادي وكذلك اللواء شاكر الدوري هؤلاء تناوبوا على استلاممديرية أمن المناطق الشمالية، وتمخض عن جرائمهم مجتمعين وبالتناوب في الفترة ما بينالسبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتم بدلالتهم الكشف عن أحد المقابر الجماعيةفي الفلوجة وتحديداً في الصقلاوية".
وكشف أن "الضحايا كانوا من الكورد البرزنجيين نهاية عام 1984، فضلاًعن تعذيب السجناء الكورد الفيليين بتهمه التحريض ضد النظام عام 1974، فضلاً عن تهجيرالكورد الفيليين ومصادرة أموالهم في حقبة الثمانينيات".