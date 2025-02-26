2025-02-26 18:54:05 - المصدر: ايشان

توجه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع “الجولاني”، إلى الأردن، وبحث مع العاهل عبد الله الثاني، تنسيق التعاون. فيما لم يتطرق إلى التوغل “الإسرائيلي” في الجنوب السوري. وذكرت الرئاسة السورية في بيان، أن “الشرع بحث مع العاهل الأردني تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة لزيادة التنسيق على كل الصعد”. وأضافت الرئاسة، أن “الشرع […]

ظهرت المقالة الجولاني “يصم أذنيه” عن قصف نتنياهو ويبحث في الأردن تطوير التعاون أولاً على ايشان.



