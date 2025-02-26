2025-02-26 19:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الأربعاء، اجتماعاً مع نائب السفير التايلاندي في العراق، والوفد المرافق له، حيث أكد الأخير منح العراقيين تأشيرات سفر إلكترونية للسفر إلى تايلاند، مع تسهيلات للتجار ورجال الأعمال في إقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة التجارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كامران صلاح باجكر، ومعروف عزيزخان هركي، نائبا رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، بحضور إسماعيل سورجي وسالار صلاح خوشناو، أعضاء المجلس الإداري للغرفة، استقبلوا أديساك جانتاتوم، نائب سفير تايلاند في الأردن والعراق والوفد المرافق له".

ولفت إلى أنه "خلال الاجتماع، أعرب أديساك جانتاتوم، نائب السفير التايلاندي، عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان وغرفة التجارة، وأشاد بالتطورات والأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".

وقال جانتاتوم: "في الفترة الماضية قمنا بزيارة مدينة أربيل وإقليم كوردستان مع وفد من التجار والشركات التايلاندية، وكانت زيارة ناجحة جداً، حيث تحدث هذا الوفد بإيجابية عن الزيارة عند عودتهم إلى تايلاند، وأبدوا إعجابهم بالأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، كما تمت مناقشة هذه الزيارة في وسائل الإعلام وشكلت حافزاً لمجتمع التجار ورجال الأعمال في بلادنا".

وقال نائب السفير التايلاندي: "لقد جئنا لتعزيز العلاقات وإنشاء تنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أربيل، ولهذا الغرض قدمنا دعوة إلى الغرفة لزيارة تايلاند والمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا، وهو أحد أكبر المعارض في قارة آسيا، كما سننظم عدة لقاءات تجارية خلال زيارتكم".

وأضاف جانتاتوم، أن "التجار والشركات التايلاندية ستشارك للمرة الأولى في القطاع الصحي في أسواق العراق وإقليم كردستان بمنتجات ذات جودة عالية".

من جانبه، شكر كامران صلاح باجكر، نائب رئيس الغرفة، بعد الترحيب، جهوده لـ"تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين، وصرح أن إقليم كوردستان أصبح محط أنظار الدول بسبب الأمن والاستقرار وتوفر فرص العمل في جميع القطاعات، وأعرب عن أمله في أن يتمكن التجار والشركات التايلاندية من الاستفادة من هذه الفرص".

وقال نائب رئيس الغرفة: "إن تطوير تبادل الوفود التجارية بين الطرفين سيؤدي إلى الاستفادة من الخبرات وتعزيز القطاع الاقتصادي".

ووبين المكتب الإعلامي لغرفة التجارة إنه "في هذا الاجتماع، أعرب ممثلو الغرفة عن أملهم في أن يتمكنوا، من خلال السفارة، من تسهيل الأمور للتجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال في إقليم كوردستان، خاصة في منح التأشيرات".

وفي رده على طلب الغرفة بشأن منح التأشيرات، قال نائب السفير التايلاندي: "منذ بداية هذا العام، جعلنا طلبات التأشيرات إلكترونية، وسنقدم بالتأكيد كل التسهيلات للتجار ورجال الأعمال في إقليم كوردستان، خاصة أولئك الذين يقدمون طلباتهم بدعم من غرفة تجارة وصناعة أربيل، وسنحاول في فترة قصيرة جداً منح تأشيرات طويلة الأمد، وإرسال التأشيرة عبر البريد الإلكتروني".