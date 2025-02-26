تايلاند تدخل أسواق العراق وكوردستان وتمنح العراقيين "فيزا إلكترونية"
شفق نيوز/ عقدت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الأربعاء، اجتماعاً مع نائب السفير التايلاندي في العراق، والوفد المرافق له، حيث أكد الأخير منح العراقيين تأشيرات سفر إلكترونية للسفر إلى تايلاند، مع تسهيلات للتجار ورجال الأعمال في إقليم كوردستان.
وقال المكتب الإعلامي لغرفة التجارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كامران صلاح باجكر، ومعروف عزيزخان هركي، نائبا رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، بحضور إسماعيل سورجي وسالار صلاح خوشناو، أعضاء المجلس الإداري للغرفة، استقبلوا أديساك جانتاتوم، نائب سفير تايلاند في الأردن والعراق والوفد المرافق له".
ولفت إلى أنه "خلال الاجتماع، أعرب أديساك جانتاتوم، نائب السفير التايلاندي، عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان وغرفة التجارة، وأشاد بالتطورات والأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".
وقال جانتاتوم: "في الفترة الماضية قمنا بزيارة مدينة أربيل وإقليم كوردستان مع وفد من التجار والشركات التايلاندية، وكانت زيارة ناجحة جداً، حيث تحدث هذا الوفد بإيجابية عن الزيارة عند عودتهم إلى تايلاند، وأبدوا إعجابهم بالأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، كما تمت مناقشة هذه الزيارة في وسائل الإعلام وشكلت حافزاً لمجتمع التجار ورجال الأعمال في بلادنا".
وقال نائب السفير التايلاندي: "لقد جئنا لتعزيز العلاقات وإنشاء تنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أربيل، ولهذا الغرض قدمنا دعوة إلى الغرفة لزيارة تايلاند والمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا، وهو أحد أكبر المعارض في قارة آسيا، كما سننظم عدة لقاءات تجارية خلال زيارتكم".
وأضاف جانتاتوم، أن "التجار والشركات التايلاندية ستشارك للمرة الأولى في القطاع الصحي في أسواق العراق وإقليم كردستان بمنتجات ذات جودة عالية".
من جانبه، شكر كامران صلاح باجكر، نائب رئيس الغرفة، بعد الترحيب، جهوده لـ"تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين، وصرح أن إقليم كوردستان أصبح محط أنظار الدول بسبب الأمن والاستقرار وتوفر فرص العمل في جميع القطاعات، وأعرب عن أمله في أن يتمكن التجار والشركات التايلاندية من الاستفادة من هذه الفرص".
وقال نائب رئيس الغرفة: "إن تطوير تبادل الوفود التجارية بين الطرفين سيؤدي إلى الاستفادة من الخبرات وتعزيز القطاع الاقتصادي".
ووبين المكتب الإعلامي لغرفة التجارة إنه "في هذا الاجتماع، أعرب ممثلو الغرفة عن أملهم في أن يتمكنوا، من خلال السفارة، من تسهيل الأمور للتجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال في إقليم كوردستان، خاصة في منح التأشيرات".
وفي رده على طلب الغرفة بشأن منح التأشيرات، قال نائب السفير التايلاندي: "منذ بداية هذا العام، جعلنا طلبات التأشيرات إلكترونية، وسنقدم بالتأكيد كل التسهيلات للتجار ورجال الأعمال في إقليم كوردستان، خاصة أولئك الذين يقدمون طلباتهم بدعم من غرفة تجارة وصناعة أربيل، وسنحاول في فترة قصيرة جداً منح تأشيرات طويلة الأمد، وإرسال التأشيرة عبر البريد الإلكتروني".