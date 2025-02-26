صلاح الدين.. افتتاح 3 مشاريع جديدة في الشرقاط

2025-02-26 19:35:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فلاح العبيدي

افتتح محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، اليوم الأربعاء، ثلاثة مشاريع في قضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة صلاح الدين، هشام نوري جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المحافظ بدر الفحل افتتح مشروع بوابة أشور، التي صممت وفقًا للطراز المعماري الآشوري العريق المستوحى من بوابة تايبرا التاريخية، التي كانت جزءًا من سور المدينة الآشورية قبل 4000 عام".

وأضاف أن "البوابة تمثل إضافة نوعية للهوية التاريخية لمحافظة صلاح الدين وتعزز التنمية العمرانية التاريخية للشرقاط الواقعة شمالي المحافظة".

وأشار إلى أن "المحافظ افتتح أيضًا مشروع الممر الثاني للطريق العام، الذي يُعد إضافة مهمة للبُنى التحتية، والذي من شأنه تسهيل حركة المواطنين".

وتابع جاسم قائلاً: إن "المشروع الثالث تضمن افتتاح بناية قسم تربية الشرقاط، الذي كان مدرجًا ضمن خطط المحافظة لإنشاء الأبنية الحكومية الحديثة، بهدف توفير بيئة عمل ملائمة للملاكات الإدارية، وتحسين جودة الأداء الوظيفي، وتعزيز الخدمات التعليمية في القضاء".