مطالب بتحويل رواتب قوات البيشمركة لوزارة الدفاع الاتحادية

2025-02-26 19:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، بتحويل رواتب قوات البيشمركة وتسليحها على وزارة الدفاع الاتحادية.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الدستور يعتبر قوة البيشمركة جزءاً من مؤسسة الدفاع الوطني، على أن يكون تسليحها وموازنتها المالية بما فيها الرواتب من الحكومة الاتحادية".

وأضاف أنه "منذ عام 2005 وإقرار الدستور، لم يتم صرف ديناراً واحداً، أو تقديم قطعة سلاح من وزارة الدفاع لقوات البيشمركة، وهذه مخالفة صريحة وواضحة، لقوة رسمية عسكرية موجودة في الدستور العراقي، ويجب الإلتزام بتنفيذ وتطبيق بنود هذا الدستور، ومنها صرف رواتب البيشمركة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي، عن عدد الضباط في صفوف الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من البيشمركة والآسايش والمبالغ المالية المخصصة لهم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد الضباط في الإقليم هو 13 ألفًا و334 شخصاً، فيما تبلغ المخصصات المالية لقوات البيشمركة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 133 مليارا و61 مليون دينار".

وأضاف إن "المبالغ المخصصة لوزارة الداخلية في الإقليم هي 178 مليارًا و489 مليون دينار، فيما تبلغ مخصصات مجلس أمن الإقليم من الآسايش والاستخبارات 62 مليار دينار و997 مليون دينار".