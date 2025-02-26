الحسان يناقش مع حكومة كركوك ملف المغيبين والخدمات وعودة المقاطعين لمجلس المحافظة

2025-02-26 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، مساءاليوم الأربعاء، أن الشق السياسي من عمل البعثة سوف ينتهي نهاية العام الحالي، فيماستستمر 23 منظمة أممية بالعمل لتقديم الدعم وفق ما تطلبه الحكومة العراقية، فيما ناقشمع إدارة محافظة كركوك ملف المغيبين والخدمات وعودة المقاطعين لمجلس المحافظة.

وقال الحسان خلال مؤتمر صحفي عُقد في محافظة كركوك، وحضره مراسل وكالةشفق نيوز، إن "زيارتي إلى كركوك مدينة التآخي هي الأولى للقاء موظفي الأممالمتحدة في المحافظة والاحتفال مع الفرقة النيبالية بعيدهم، كما سعدتُ بلقاء المحافظورئيس المجلس وأعضائه، وكانت اللقاءات مثمرة".

وأضاف، أن "موظفي الأمم المتحدة لم يجدوا إلا الخير من كركوك"،مشيداً بـ"وجود نحو 35 ألف طالب وطالبة في جامعة كركوك ومنتسبين إليها، هذاشيء عظيم، حيث إن مستقبل المدينة بيد المثقفين والمتعلمين".

وتابع الحسان، أن "بعثة الأمم المتحدة سوف ينتهي عملها نهاية العامالحالي بناءً على رغبة الحكومة العراقية، فيما سيستمر عمل 23 منظمة أممية في العراقمنها اليونيسف و(يو ان دي بي)".

وأكد الحسان، أن "ملف المغيبين سوف يتم نقله إلى حكومة بغداد بناءًعلى طلب مجلس المحافظة وأعضائه"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة لا تتدخلفي شؤون العراق وإنما هي تنفذ ما يتوجب عليها".

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد ابراهيمالحافظ، إن "زيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان إلى كركوكخطوة مباركة ومهمة لتقديم الدعم إلى إدارة كركوك، وتمت مناقشة عدد من الملفات منهاتقديم الدعم من خلال المنظمات الأممية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأضاف الحافظ، أن "إدارة كركوك ناقشت مع الحسان توفير الخدماتلمناطق جنوب غرب كركوك، وكذلك مناقشة عودة المقاطعين إلى مجلس المحافظة والعودة الىالحوار، والعمل ضمن فريق واحد لتقديم الخدمات للمحافظة، كما تم مناقشة موضوع ملف المغيينفي إقليم كوردستان، الذي له آثار على عرب كركوك، ووعد محمد الحسان بالعمل على مناقشةهذا الملف".