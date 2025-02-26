الحسان يناقش مع حكومة كركوك ملف المغيبين والخدمات وعودة المقاطعين لمجلس المحافظة
شفق نيوز/ أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، مساءاليوم الأربعاء، أن الشق السياسي من عمل البعثة سوف ينتهي نهاية العام الحالي، فيماستستمر 23 منظمة أممية بالعمل لتقديم الدعم وفق ما تطلبه الحكومة العراقية، فيما ناقشمع إدارة محافظة كركوك ملف المغيبين والخدمات وعودة المقاطعين لمجلس المحافظة.
وقال الحسان خلال مؤتمر صحفي عُقد في محافظة كركوك، وحضره مراسل وكالةشفق نيوز، إن "زيارتي إلى كركوك مدينة التآخي هي الأولى للقاء موظفي الأممالمتحدة في المحافظة والاحتفال مع الفرقة النيبالية بعيدهم، كما سعدتُ بلقاء المحافظورئيس المجلس وأعضائه، وكانت اللقاءات مثمرة".
وأضاف، أن "موظفي الأمم المتحدة لم يجدوا إلا الخير من كركوك"،مشيداً بـ"وجود نحو 35 ألف طالب وطالبة في جامعة كركوك ومنتسبين إليها، هذاشيء عظيم، حيث إن مستقبل المدينة بيد المثقفين والمتعلمين".
وتابع الحسان، أن "بعثة الأمم المتحدة سوف ينتهي عملها نهاية العامالحالي بناءً على رغبة الحكومة العراقية، فيما سيستمر عمل 23 منظمة أممية في العراقمنها اليونيسف و(يو ان دي بي)".
وأكد الحسان، أن "ملف المغيبين سوف يتم نقله إلى حكومة بغداد بناءًعلى طلب مجلس المحافظة وأعضائه"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة لا تتدخلفي شؤون العراق وإنما هي تنفذ ما يتوجب عليها".
وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد ابراهيمالحافظ، إن "زيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان إلى كركوكخطوة مباركة ومهمة لتقديم الدعم إلى إدارة كركوك، وتمت مناقشة عدد من الملفات منهاتقديم الدعم من خلال المنظمات الأممية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة".
وأضاف الحافظ، أن "إدارة كركوك ناقشت مع الحسان توفير الخدماتلمناطق جنوب غرب كركوك، وكذلك مناقشة عودة المقاطعين إلى مجلس المحافظة والعودة الىالحوار، والعمل ضمن فريق واحد لتقديم الخدمات للمحافظة، كما تم مناقشة موضوع ملف المغيينفي إقليم كوردستان، الذي له آثار على عرب كركوك، ووعد محمد الحسان بالعمل على مناقشةهذا الملف".