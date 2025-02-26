كأس العراق.. الميناء والنجف يتأهلان إلى الدور ربع النهائي

2025-02-26 19:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتأهل فريقا الميناء والنجف، اليوم الأربعاء، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق.ونجح الميناء في التغلب على الزوراء بهدف نظيف.وفي المباراة الثانية، استطاع النجف بلوغ الدور ربع النهائي بعد تفوقه على ضيفه بيشمركة السليمانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.