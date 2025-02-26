الصدر يستنكر القصف الإسرائيلي لسوريا ويطالب الشرع بالابتعاد عن "الطائفية" ورد العدوان

2025-02-26 20:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ استنكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الأربعاء، القصفالإسرائيلي على سوريا، وفيما طالب الحكومات العربية باتخاذ موقف لرد هذهالاعتداءات، دعا الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى الابتعاد عن"الطائفية".

وقالالصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "إننا نتابع التحركات الصهيونيةالاستعمارية واعتداءاتها الإرهابية على الجمهورية السورية الشقيقة".

وأضاف"وإننا إذ نشجب ونستنكر القصف الصهيوني. فإننا نتمنى على الحكومات العربيةعموماً والحكومة السورية خصوصاً وبالأخص الرئيس السوري أن يترك التصريحات الطائفيةوأن لا يقف مكتوف اليد إزاء القصف الإسرائيلي وتوغله الاستعماري في الأراضيالسورية".

وتابع"فترك التصريحات الطائفية سيعزز من وحدة الصف الإسلامي وسيكون ذلك باباً لقوةالموقف الإسلامي والعربي ضد الاعتداءات الصهيوأمريكية في سوريا ولبنان وغزةهاشم".

وأكد الصدر "وعموماً فإننا ما زلنا مع الشعوبوضد الدكتاتوريات والإرهاب الدولي وضد الطائفية. ونتمنى من الجميع التحلي بالحكمةوالسير على النهج المحمدي الأصيل وأن يبقى الشعبان السوري والعراقي أشقاء تحت رايةالممانعة المستقاة من أهل البيت عليهم السلام والصحب الكرام".