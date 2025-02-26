2025-02-26 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية محافظة البصرة، يوم الأربعاء، إزالة 30 محلاًتجارياً متجاوزاً وسط منطقة القبلة أكبر مناطق المحافظة السكنية.

وقال مدير شعبة القبلة، محمد كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإزالةتأتي ضمن مساعي مديرية البلدية بإنهاء ظاهرة التجاوزات العشوائية على المناطق الخضراءوالشوارع والأراضي السكنية في المحافظة، ولتنظيم العمل في مشروع سوق البصرة الكبير".

وفي وقت سابق، أزالت جرافات صفراء تابعة لمديرية بلدية البصرة بالتعاون مع القوات الأمنية والجهاتالمعنية الساندة، سوق المسطر الواقع في منطقة القبلة وسط المحافظة، والذي يعود لسنينطويلة منذ بداية نشأت هذه المنطقة، ومن المقرر افتتاح سوق عصري جديد يضم الباعة وأصحابالمحال.

وقال مدير البلدية، فراس عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاحسوق القبلة الكبير سيكون خلال الأيام المقبلة، وسبب تأخره هو نظام المزايدة 21 والإعلانعنه خلال شهر وبعد الإحالة يعرض لـ 3 مزايدات كل مزايدة مدتها 30 يوماً، وأيضاً لعزوفبعض المواطنين عن تأجير المحال والاعتماد على السوق القديم والتجاوزات الحاصلة فيه".