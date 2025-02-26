قوات الحدود تضبط (15) شاحنة محملة بمواد مخالفة في البصرة

2025-02-26 20:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأربعاء، عن ضبط (15) شاحنة تحمل مواد مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية في البصرة.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز مركز شرطة جمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة جمرك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (15) شاحنة تحتوي على مواد متنوعة مخالفة للقانون الجمارك والشروط والضوابط الاستيرادية".وأضافت، أن "ذلك تم بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".