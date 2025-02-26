وزير النفط يعلن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي

2025-02-26 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.

وقال عبدالغني في تصريح للعراقية الإخبارية- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزارة الثروات في إقليم كردستان وأثمرت عن تفاهمات مهمة".

وأضاف، "توصلنا إلى اتفاقية تضمن العمل المشترك لتشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي".