العثور على جثة الشاب الإيزيدي "نشوان حجي" بالقرب من ناحية خانكي بدهوك

2025-02-26 20:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، بالعثور على جثة الشاب الإيزيدي "نشوان حجي" بالقرب من ناحية خانكي التابعة لقضاء سيميل في محافظة دهوك.

وأضاف المصدر لـ "بغداد اليوم"، أن "الشرطة المحلية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة والتحقيقات لتحديد ظروف وفاته".

وتفيد التفاصيل الأولية بأن الجثة عُثر عليها في منطقة نائية، مما أثار تساؤلات حول ظروف الحادث. وتأتي هذه الحادثة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي يعيشها المجتمع الإيزيدي، والذي تعرض لانتهاكات كبيرة في السنوات الماضية.

يذكر أن السلطات المحلية بدأت تحقيقاتها الأولية، فيما ينتظر الأهالي معرفة المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.



