2025-02-26 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توج منتخب العراق، اليوم الأربعاء، (26 شباط 2025)، بكأس الخليج لقدامى اللاعبين في نسختها الأولى المقامة في الكويت.

وفاز المنتخب العراقي بالكأس بعد تغلبه على نظيره العُماني في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح وذلك بعد تعادلهما سلبا طيلة شوطي المباراة (20 دقيقة لكل شوط).

واستهل منتخب العراق مشواره في كأس الخليج بالكويت، بالفوز على نظيره اليمني، ثم التعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام البحرين قبل الفوز بالجولة الثالثة أمام السعودية.

كما فاز العراق على قطر في دور النصف النهائي.



