ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لأول مرة في 5 جلسات.. وصعود أسهم إنفيديا

2025-02-26 20:55:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع محاولة مؤشر SP 500 كسر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، حيث ينتظر المستثمرون صدور نتائج أعمال شركة إنفيديا Nvidia. ارتفع مؤشر SP 500 بنسبة 0.6، كما صعد مؤشر Nasdaq المركب 0.6. وصعد مؤشر Dow Jones الصناعي 108 نقاط، أو 0.3. يأتي ذلك بعد تباين المؤشرات خلال جلسة يوم الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر SP 500 بنسبة 0.5، كما تراجع مؤشر Nasdaq المركب ما يقرب من 1.4. وسجل كلا المؤشرين رابع يوم على التوالي من الهبوط. بينما ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 0.4. أثقلت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأضعف من المتوقع من Conference Board كاهل الأسهم يوم الثلاثاء. أثارت مجموعة من التقارير الأخيرة، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة المخيبة للآمال وقراءة ضعيفة لمعنويات المستهلكين، مخاوف المتداولين بشأن الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي، بحسب شبكة CNBC. قد تكون أرباح Nvidia للربع الرابع، والتي من المقرر صدورها بعد نهاية جلسة يوم الأربعاء، المحفز التالي للسوق. ارتفع السهم بأكثر من 3 خلال تعاملات يوم الأربعاء. يأتي التقرير في وقت محوري بالنسبة لشركة Nvidia، وذلك مع التساؤلات التي أثارها ظهور DeepSeek حول استدامة تداول أسهم الذكاء الاصطناعي الذي جذب الأضواء حوله ذات يوم. في الوقت نفسه يظهر الزخم بشأن شركة الرقائق العملاقة وغيرها من الشركات علامات على التباطؤ، مع انخفاض أسهم Nvidia بنحو 2 في العام 2025. قال أستاذ التمويل في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك، أسواث داموداران، يوم الثلاثاء، لقناة CNBC: أعتقد أنه مع صدور تقرير الأرباح غداً، فإن توقعاتي هي أنه سيكون مشابهاً جداً لشهر سبتمبر. وأضاف: إعادة عرض لربع سبتمبر حيث سيتفوقون على توقعات المحللين، لكن السوق ستصاب بخيبة أمل لأنها على ما يبدو حددت توقعات أعلى مما يراه المحللون للشركة. وتتضمن البيانات الاقتصادية المقرر صدورها يوم الأربعاء مبيعات المنازل الجديدة وتصاريح البناء. وسيكون الحدث الأهم للمستثمرين هو إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة الذي يعتبر مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام