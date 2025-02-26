السوداني يستقبل وزير الطاقة الروسي

2025-02-26 20:55:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، متلقياً دعوة رسمية لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على النازية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، حيث جرى البحث في مجالات التعاون المشتركة ولاسيما في مجال الطاقة والقطاع النفطي. وأضاف البيان، تسلم رئيس الوزراء من الوزير الروسي دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على النازية، التي ستقام في آيار المقبل. وأكد رئيس الوزراء، حسب البيان، تطلع العراق إلى توسعة التعاون مع الجانب الروسي في مجالات عدة، وتطوير الشراكة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أكد تسيفيليف التقدم الحاصل في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا العراقية الروسية، المنعقدة في بغداد، التي يرأس وفد بلاده فيها، وما شهدته من مذكرات تفاهم واتفاقات في مجالات النقل البحري، والصحة، والقطاع النفطي، وكذلك على مستوى الغرف التجارية بين البلدين، مشيراً إلى تطلع حكومة بلاده للمزيد من الشراكة بين البلدين في مختلف ميادين المصالح المشتركة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام