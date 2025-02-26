ذي قار وسط رياح الإعفاء والتكليف.. جدل المنصب وحقيقة تسلم "كشيش" مقاليد المحافظة

2025-02-26 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر حكومي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، ما تم تداوله بشأن تسلم النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، منصب المحافظ بالوكالة، مؤكدا أن الخبر غير دقيق.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تم تداولها على منصات ومواقع إخبارية حول استلام كشيش منصب المحافظ بالوكالة، غير صحيحة، ولا يزال مرتضى الابراهيمي يمارس مهامه كمحافظ بشكل طبيعي".

وأضاف، أن "الأمور في حكومة ذي قار لم تشهد أي تغييرات في رأس الهرم، حيث أن الابراهيمي لا يزال في منصبه".

وأشار المصدر إلى أن "مجلس محافظة ذي قار قد صوت قبل أكثر من شهر على إعفاء محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، من منصبه، ومنحه مهلة شهر لتسيير الأمور، ليقوم بعدها نائبه الأول، رزاق كشيش، بتولي المنصب بالوكالة، لكن حتى هذه اللحظة، لم يحدث أي تغيير في الوضع".

وتابع المصدر قائلا، إن "الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كانت مبالغًا فيها ولم تعكس الواقع، مشددا على أن "الأمور في ذي قار تسير بشكل طبيعي ولم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة حتى الآن".

وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل البت في قضية إقالة محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، إلى يوم الأحد المقبل بعد أن كان من المقرر إصدار قرارها اليوم الأربعاء (26 شباط 2025).

وقال مصدر قضائي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "التأجيل جاء عقب تقديم محافظ ذي قار طعنا في وقت لاحق بقرار مجلس المحافظة الذي قضى بإقالته من منصبه".

وكانت جلسة التصويت على الإقالة قد جرت في 14 كانون الثاني الماضي، حيث صوت أعضاء مجلس المحافظة على إقالة الإبراهيمي بسبب "عدم القناعة بإجاباته خلال الاستجواب الذي أُجري معه".