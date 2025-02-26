ذي قار وسط رياح الإعفاء والتكليف.. جدل المنصب وحقيقة تسلم "كشيش" مقاليد المحافظة
بغداد اليوم - بغداد
نفى مصدر حكومي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، ما تم تداوله بشأن تسلم النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، منصب المحافظ بالوكالة، مؤكدا أن الخبر غير دقيق.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تم تداولها على منصات ومواقع إخبارية حول استلام كشيش منصب المحافظ بالوكالة، غير صحيحة، ولا يزال مرتضى الابراهيمي يمارس مهامه كمحافظ بشكل طبيعي".
وأضاف، أن "الأمور في حكومة ذي قار لم تشهد أي تغييرات في رأس الهرم، حيث أن الابراهيمي لا يزال في منصبه".
وأشار المصدر إلى أن "مجلس محافظة ذي قار قد صوت قبل أكثر من شهر على إعفاء محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، من منصبه، ومنحه مهلة شهر لتسيير الأمور، ليقوم بعدها نائبه الأول، رزاق كشيش، بتولي المنصب بالوكالة، لكن حتى هذه اللحظة، لم يحدث أي تغيير في الوضع".
وتابع المصدر قائلا، إن "الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كانت مبالغًا فيها ولم تعكس الواقع، مشددا على أن "الأمور في ذي قار تسير بشكل طبيعي ولم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة حتى الآن".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل البت في قضية إقالة محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، إلى يوم الأحد المقبل بعد أن كان من المقرر إصدار قرارها اليوم الأربعاء (26 شباط 2025).
وقال مصدر قضائي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "التأجيل جاء عقب تقديم محافظ ذي قار طعنا في وقت لاحق بقرار مجلس المحافظة الذي قضى بإقالته من منصبه".
وكانت جلسة التصويت على الإقالة قد جرت في 14 كانون الثاني الماضي، حيث صوت أعضاء مجلس المحافظة على إقالة الإبراهيمي بسبب "عدم القناعة بإجاباته خلال الاستجواب الذي أُجري معه".