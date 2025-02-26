العراقيان نور صبري وكرار جاسم "الأفضل" في كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين
شفقنيوز/ حصد لاعبان من المنتخب العراقي لكرة القدم لقب "الأفضل"، مساءاليوم الأربعاء، في بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، التي فاز بلقبها"أسود الرافدين" بعد التغلب على المنتخب العُماني بفارق ركلات الترجيح.
وحصلالحارس العراقي نور صبري على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، كما حصل لاعب منتخبالعراق كرار جاسم على لقب أفضل لاعب في البطولة.
وتوجالمنتخب العراقي بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، مساء اليومالأربعاء، بعد فوزه على نظيره العُماني بفارق ركلات الترجيح، في ختام البطولةالتي تستضيفها الكويت.
وخصصالاتحاد الخليجي جوائز مالية قيمة للبطولة، حيث يحصل: الفريق البطل على 200 ألفدولار، ووصيف البطولة على 150 ألف دولار، وأفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، وهدافالبطولة على 50 ألف ريال قطري، وأفضل حارس مرمى على50 ألف ريال قطري.