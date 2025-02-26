2025-02-26 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حصد لاعبان من المنتخب العراقي لكرة القدم لقب "الأفضل"، مساءاليوم الأربعاء، في بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، التي فاز بلقبها"أسود الرافدين" بعد التغلب على المنتخب العُماني بفارق ركلات الترجيح.

وحصلالحارس العراقي نور صبري على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، كما حصل لاعب منتخبالعراق كرار جاسم على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتوجالمنتخب العراقي بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، مساء اليومالأربعاء، بعد فوزه على نظيره العُماني بفارق ركلات الترجيح، في ختام البطولةالتي تستضيفها الكويت.

وخصصالاتحاد الخليجي جوائز مالية قيمة للبطولة، حيث يحصل: الفريق البطل على 200 ألفدولار، ووصيف البطولة على 150 ألف دولار، وأفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، وهدافالبطولة على 50 ألف ريال قطري، وأفضل حارس مرمى على50 ألف ريال قطري.