المنتخب العراقي لكرة القدم يتوج بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

2025-02-26 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ توج المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، مساءاليوم الأربعاء، بعد فوزه على نظيره العُماني بفارق ركلات الترجيح، في ختام البطولةالتي تستضيفها الكويت.

وجرتالمباراة على ملعب جابر مبارك الحمد في دولة الكويت عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهىالوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف لتذهب المباراة إلى ركلاتالترجيح وتحسم لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 4-3.

وأقيمتالبطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 شباط/ فبراير الجاري، بمشاركة 8منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى كلا من: الكويت،قطر، الإمارات، وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق، رفقة السعودية،البحرين، واليمن.