مشروع غابات بغداد المستدامة.. خطوة خضراء نحو بيئة صحية ومستدامة

2025-02-26 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجمن مكب نفايات في معسكر الرشيد إلى مساحات خضراء تعج بالحياة، هكذا سيتحول جزء كبير من بغداد تصل مساحته إلى 12 مليون متر مربع، لنموذج بيئي وحضري جاذب للسياحة والاستثمارات، عبر مشروع غابات بغداد المستدامة، الذي انطلق أمس الثلاثاء، وهو خطوة مهمة نحو تحسين جودة الهواء وتقليل تأثير العواصف الغبارية، فضلًا عن دوره في مكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي.ويسهم المشروع بحسب مسؤولين وخبراء في خلق بيئة أكثر استدامة من خلال زراعة أنواع مختلفة من الأشجار التي تساهم في امتصاص الغازات الدفيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يساعد في تخفيف آثار التغير المناخي.وإلى جانب الفوائد البيئية، يهدف المشروع إلى توفير فضاءات ترفيهية وسياحية لسكان العاصمة، حيث يمكن أن يصبح وجهةً مثالية لقضاء الأوقات والاستجمام.فوائد بيئية وصحيةويقول مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة أنعم ثابت، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع يهدف إلى تحقيق فوائد بيئية وصحية كبيرة، عبر إقامة غابات ستساهم في تلطيف الجو عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأوكسجين، مما يساعد في تقليل تأثير التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء في المدينة".وأضاف، أن "الأشجار المزروعة ستكون بمثابة مصدات طبيعية للعواصف الغبارية، مما يقلل من وصول الغبار إلى المناطق السكنية".وأشار ثابت إلى أن "المشروع يعتمد على أساليب ري مستدامة، حيث سيتم استخدام مياه معالجة من الصرف الصحي بعد تنقيتها من المواد الضارة، مما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتقليل الهدر، وبعض الأشجار المزروعة ستكون قادرة على تحمل الملوحة، مما يقلل من استهلاك المياه العذبة".تعزيز السياحة والاقتصادمن جانبه، أكد خبير السياحة حاكم الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد العراقي، كونه سيخلق أجواء نقية في المدينة ويوفر مناطق ترفيهية وجاذبة للسياح وموارد مالية كبيرة".وأضاف، أن "الغابات يمكن أن تتحول إلى وجهة سياحية مهمة، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي، إذ أن السياحة ستوفر مردودات مالية كبيرة، سواء من خلال إنشاء فنادق أو مطاعم أو مناطق ترفيهية، في تلك الغابات كما أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، سواء في مجال التشغيل المباشر أو في القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات".فرص استثمارية وتنمويةبدوره، أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن "لمشروع سيسهم في جذب الاستثمارات الزراعية والسياحية، مما يعزز الاقتصاد المحلي، ويوفر نموذجا متكاملا للبيئة الحضرية المستدامة".وأضاف صدام في حديثه لـ (واع): "هذا المشروع سيكون جاذباً للمشاريع الخضراء التي تراعي الجانب البيئي، كما سيسهم في تحسين البنية التحتية للمدينة وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وهو يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأنه يهدف إلى زراعة أكثر من مليون شجرة على مساحة تزيد عن 11 مليون متر مربع".مكافحة التصحر والتدهور البيئيوأشار الخبير البيئي أحمد صالح من جانبه في حديثه لـ (واع) إلى أن "المشروع يعد خطوة جريئة في مواجهة التصحر والتدهور البيئي الذي يعاني منه العراق، إذ أن الغابات المستدامة ستسهم في تحسين جودة الهواء وامتصاص الانبعاثات الكربونية، خاصة في ظل تزايد الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري والمصانع غير المرخصة".وأضاف، أن "المشروع سيساعد في تقليل تأثير العواصف الغبارية التي تضرب العراق بشكل متكرر، ويمثل فرصة لتحويل التحديات البيئية لفرص تنموية حقيقية".ووفقاً لمسؤولين حكوميين، يأتي مشروع غابات بغداد المستدامة كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في العراق، ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء مناطق ترفيهية وخدمات سياحية، مما يجعله وجهة مهمة للسكان والسياح على حد سواء، كما سيسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في العاصمة بغداد، وتوفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.





