العراق وروسيا يبرمان 4 مذكرات تفاهم في مجالات النقل والصحة والطاقة والتجارة

2025-02-26 22:01:10 - المصدر: كونا

بغداد - 26 - 2 (كونا) -- ابرم العراق وروسيا اليوم الاربعاء اربع مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات النقل والصحة والطاقة والتجارة فيما قرر الجانبان مراجعة المذكرات السابقة لمعالجة مواضع التلكؤ فيها.وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسفيليف ان المذكرات الجديدة جاءت في اطار اجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة بدورتها الـ10 المنعقدة في بغداد.واوضح حسين ان المذكرات شملت (مشروع اتفاقية في مجال النقل البحري) و (مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي) و (مسودة مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة والصناعة الروسية) و (بروتوكول تفاهم بين شركة غاز بروم نفط بدرة الروسية والشركة النفطية المركزية في العراق).واضاف ان اللجنة المشتركة قررت كذلك دراسة ومراجعة المذكرات المبرمة بين الطرفين سابقا لتقييم مدى تطبيقها على ارض الواقع وتحديد مواضع التلكؤ فيها لمعالجتها وتجاوزها.ونوه الوزير حسين بمشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع النفط والطاقة والغاز في العراق مبينا ان حجم الاستثمارات الروسية في هذا المجال داخل العراق يبلغ نحو 19 مليار دولار امريكي. (النهاية) ع ح ه / ف ا س