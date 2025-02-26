(كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2025): منتخب العراق يفوز على عمان بركلات الترجيح ويتوج بلقب البطولة

2025-02-26 22:01:10 - المصدر: كونا

الكويت - 26 - 2 (كونا) -- حقق منتخب العراق لكرة القدم لقب بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2025 بنسختها الأولى بعد فوزه بالمباراة النهائية على عمان بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف على استاد جابر المبارك الصباح بالبطولة التي انطلقت بدولة الكويت في 22 فبراير الماضي واختتمت اليوم الاربعاء.وانتهى شوط المباراة الأول سلبي النتيجة وبدا الحذر واضحا على المنتخبين حيث لعبت اغلب فترات المباراة بمنتصف الملعب ومع انطلاق الشوط الثاني توفرت المساحات بأرضية الملعب بشكل واضح لكن دون فعالية تذكر لينتهي الشوط الثاني بلا أهداف وتذهب المباراة لركلات الترجيح.ونجح حارس منتخب العراق نور صبري بحسم ركلة الترجيح الاخيرة بتصديه للركلة العمانية لتنتهي المباراة بفوز العراق بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 وحصده لقب البطولة وسط احتفالات اللاعبين والجماهير بأجواء باردة ليصبح بالتالي أول بطل لبطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2025. (النهاية) ح م ش / ط أ ب