البنك المركزي يؤكد تسجيل زيادة ملحوظة في استخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية

2025-02-26 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تسجيل زيادة ملحوظة في استخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية.وقال حسين عبد الأمير، مدير قسم الشمول المالي في البنك المركزي العراقي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن البنك المركزي يتابع عن كثب التحول الرقمي في العراق والمشاكل التي تواجه بطاقات الدفع الإلكتروني، نظراً لأن التجربة لا تزال حديثة، إلا أن حجم العمل في هذا المجال كبير جداً."وأضاف عبد الأمير، أن "البنك المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني ويعزز الربط البيني بين المؤسسات المالية، مما يتيح إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بين المؤسسات المختلفة، سواء عبر البطاقات أو المحافظ الإلكترونية، حيث يتم العمل على هذه الجوانب بشكل مستمر بالتعاون مع القطاع المالي."وأشار إلى أن "البنك يسعى لتحفيز الجمهور على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، نظراً لما توفره من تسهيلات كبيرة، بالإضافة إلى استهداف الفئات التي لا تزال بعيدة عن التعامل مع القطاع المالي، خاصة في المناطق النائية، أو فئات مثل النساء والشباب، حيث يتم العمل على توفير فرص تمويلية مناسبة لريادة أعمالهم وتنمية مشاريعهم."وتابع قائلاً: "هناك زيادة كبيرة في تطور الدفع الإلكتروني في العراق، حيث تم نشر حوالي 63 ألف جهاز دفع إلكتروني على مستوى محافظات العراق، بالإضافة إلى انتشار واسع للحسابات المصرفية والمالية، سواء تلك المقدمة من المصارف أو مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن الاستخدام المتزايد للمحافظ الإلكترونية بأنواعها الدائمة والمؤقتة."ولفت إلى أن "ذلك يأتي في إطار جهود البنك المركزي العراقي لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وزيادة فرص التنمية الاقتصادية في البلاد".