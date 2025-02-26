دهوك والقوة الجوية يتأهلان إلى ربع نهائي كأس العراق

2025-02-26 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتأهل فريقا دهوك والقوة الجوية، اليوم الأربعاء، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق.وتمكن فريق دهوك من الفوز على ميسان بثلاثة أهداف دون رد.واستطاع القوة الجوية من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق بعد تفوقه على فريق القاسم بهدفين مقابل هدف واحد.