وزير التعليم يوجه بفتح أبواب ملعب المدينة بالمجان لأنصار الأنيق

2025-02-26 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، بفتح أبواب ملعب المدينة بالمجان لأنصار الأنيق.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قررت إدارة نادي الطلبة ان تفتح أبواب ملعب المدينة الدولي في مباراة يوم غد الخميس أمام أمانة بغداد في ثمن نهائي كأس العراق أمام أنصار الأنيق بالمجان".وأضاف البيان، أن "مبادرة العبودي تأتي لمنح جميع محبي الأنيق فرصة دعم ومؤازرة الفريق لاسيما وأن البعض من الجماهير الرياضية تشكل تذكرة دخول الملعب عبئاً مالياً على دخله المحدود".