السامرائي يستقبل وجهاء من ديالى ويؤكد أهمية تعزيز التكاتف لخدمة المحافظات

2025-02-26 22:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل النائب مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفداً من وجهاء محافظة ديالى، بحضور النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، والشيخ علي حماد سمير المحمدي، وزيد علي المحمدي، عضو مجلس محافظة الأنبار والقيادي في تحالف العزم.

وبحسب البيان، تلقته "بغداد اليوم"، جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في محافظة ديالى، وسبل تعزيز التعاون بين القيادات المجتمعية والسياسية لدعم جهود الاستقرار وتحسين الخدمات.

وأكد السامرائي، وفقا للبيان، أن تحالف العزم مستمر في متابعة قضايا المحافظات والعمل على تقديم الحلول التي تسهم في تحسين الأوضاع الخدمية وتعزيز الاستقرار.

من جانبهم، عبّر وجهاء ديالى عن تقديرهم لدور تحالف العزم في دعم المحافظات والسعي لإيجاد حلول عملية لمشاكلها، مؤكدين أهمية توحيد الجهود لضمان واقع أفضل لأبنائها.

وأشاروا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز التكاتف بين القيادات المحلية والمركزية لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.