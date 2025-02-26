2025-02-26 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الأربعاء، بأن القوات الأميركية عززتانتشارها قرب منطقة التنف الحدودية، غربي محافظة الأنبار، في تحركات لافتة تزامنتمع لقاءات عقدتها مع عشائر القرى السورية المحاذية للحدود العراقية.

وأكدالمصدر لوكالة شفق نيوز أن "هذه التحركات تأتي ضمن إستراتيجية إعادةالتموضع وتعزيز النفوذ في المناطق الحدودية، وسط تنسيق مع بعض الفصائل المحلية فيالجانب السوري، كما أن القوات الأميركية نشرت وحدات إضافية وعززت مواقعهاالقريبة من معبر التنف خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضافالمصدر أن "اللقاءات التي أجرتها القوات الأميركية مع زعامات عشائريةسورية تمحورت حول التطورات الأمنية والتحديات التي تواجه المنطقة"، دونتقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التفاهمات التي جرت بين الطرفين.

يذكرأن قاعدة التنف، الواقعة عند المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، تُعدنقطة إستراتيجية للوجود الأميركي في المنطقة، وتستخدمها القوات الأميركيةلمراقبة التحركات العسكرية وتقديم الدعم لبعض الفصائل المحلية.