"تحركات لافتة".. القوات الأميركية تتواصل مع عشائر سورية وتعزز انتشارها قرب الحدود العراقية
شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الأربعاء، بأن القوات الأميركية عززتانتشارها قرب منطقة التنف الحدودية، غربي محافظة الأنبار، في تحركات لافتة تزامنتمع لقاءات عقدتها مع عشائر القرى السورية المحاذية للحدود العراقية.
وأكدالمصدر لوكالة شفق نيوز أن "هذه التحركات تأتي ضمن إستراتيجية إعادةالتموضع وتعزيز النفوذ في المناطق الحدودية، وسط تنسيق مع بعض الفصائل المحلية فيالجانب السوري، كما أن القوات الأميركية نشرت وحدات إضافية وعززت مواقعهاالقريبة من معبر التنف خلال الأيام القليلة الماضية".
وأضافالمصدر أن "اللقاءات التي أجرتها القوات الأميركية مع زعامات عشائريةسورية تمحورت حول التطورات الأمنية والتحديات التي تواجه المنطقة"، دونتقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة التفاهمات التي جرت بين الطرفين.
يذكرأن قاعدة التنف، الواقعة عند المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، تُعدنقطة إستراتيجية للوجود الأميركي في المنطقة، وتستخدمها القوات الأميركيةلمراقبة التحركات العسكرية وتقديم الدعم لبعض الفصائل المحلية.