عمومية مصرف قطر الإسلامي تصادق على توزيع 80% نقدي عن عام 2024

2025-02-26 22:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليّة عن النصف الثاني من عام 2024 بنسبة 55 من رأس المال، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية خلال العام 2024 الى 80 من رأس المال المدفوع و بإجمالي 1.89 مليار ريال قطري . كما صادق مساهمو أكبر البنوك الإسلامية في قطر على تقرير مجلس الإدارة و المركز المالي للسنة الماليّة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 ، و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و اعتماد المكافأة السنوية . هذا و نمت أرباح المصرف بنهاية عام 2024 بنسبة 7 لتصل الى 4.6 مليار ريال بدعم من زيادة إجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة 9 وصولا الى 11.8 مليار ريال . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام