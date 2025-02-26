عبد الغني يعلن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي

2025-02-26 22:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي. وقال عبدالغني في تصريح متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزارة الثروات في إقليم كردستان وأثمرت عن تفاهمات مهمة. وأضاف، توصلنا إلى اتفاقية تضمن العمل المشترك لتشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي. وأكد وزير النفط، حيان عبد الغني، الإثنين الماضي، جاهزية أنبوب التصدير لميناء جيهان، مشيراً إلى وجود مباحثات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير خلال اليومين القادمين. وبين وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في وقت سابق، أن الوزارة ستتسلم نحو 185 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، فيما بين أن الكمية تتصاعد تدريجيا إلى 400 ألف برميل يوميا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام