2025-02-26 22:18:04 - المصدر: ايشان

نال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، ثقة مجلس النواب، بأغلبية 95 صوتاً. وفي الثامن من شباط الحالي، وقع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، مرسوم تشكيل حكومة نواف سلام، التي تتألف من 24 وزيرا. وقالت الرئاسة اللبنانية، إن “عون ورئيس الحكومة المكلف سلام وقعا مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً”. وأضافت، أن “الرئيس عون وقع مرسوم استقالة […]

ظهرت المقالة حكومة نواف سلام تنال ثقة البرلمان اللبناني بـ95 نائباً أولاً على ايشان.



