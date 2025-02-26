2025-02-26 22:18:04 - المصدر: ايشان

خاطب زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، حيث طالبه بترك التصريحات الطائفية، والتركيز على الاعتداءات وعمليات الاستعمار التي تتعرض لها سوريا. وقال الصدر في تغريدة تابعتها “إيشان”: “إننا نتابع بدقة التحركات الصهـ ،، يونية الإستعمارية واعتداءاتها الإرهـابية على الجمهورية السورية الشقيقة”. وأضاف: “إننا إذ […]

ظهرت المقالة الصدر مخاطباً الشرع: أترك التصريحات الطائفية وارفض الاستعمار والقصف الإسرائيلي أولاً على ايشان.



