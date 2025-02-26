2025-02-26 22:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، مساء الأربعاء، عن تمكن مفارزقسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على "متهم خطير" تورط في سلسلة سرقاتاستهدفت محلات بيع الذهب في قضاء أبي الخصيب ومنطقة الجمهورية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهود شرطة البصرةساهمت بسرعة كشف الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار، فبعد انتشار مقاطع فيديوية توثقجرائم سارق على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل فريق تحري لمتابعته".

وتابع البيان، أن "فريق العمل باشر بتحليل كاميرات المراقبة وجمعالمعلومات وإجراء التحريات المكثفة لتحديد هوية الجاني ومكان تواجده، وفي عملية أمنيةمحكمة وسريعة، نفذت قوة أمنية مداهمة ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم، وضبطبحوزته مصوغات ذهبية مسروقة، بالإضافة إلى مواد مخدرة وآلة جارحة (قامة)".