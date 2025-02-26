بعد "ضبابية" حول موعدها.. الشيباني في بغداد الشهر المقبل

2025-02-26 22:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية عراقية، يوم الأربعاء، عنزيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد خلال الشهرالمقبل، وذلك بعدما تغلف الموعد المحدد لهذه الزيارة بـ"الضبابية".

وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "زيارة وزيرالخارجية السوري قائمة ولم تلغ وما حصل هو تأجيل لأسباب أمنية تتعلق بالجانبالسوري، إلى جانب بعض التصريحات من شخصيات عراقية أثرت سلباً على موعد الزيارةوبالتالي لا توجد أية تهديدات تعيق الزيارة".

وأشارت إلى أن "زيارة الشيباني إلى بغداد ستكونخلال الأسبوعين المقبلين في موعد أولي قابل للتعديل".

وأكدت أن "الشيباني سيناقش مع بغداد محاور وملفاتمشتركة مهمة بين البلدين إلى جانب الاتفاق على الملفات المفترض طرحها خلال القمةالعربية المزمع انعقادها في بغداد في شهر أيار/ مايو المقبل، وأيضاً استعراضالإجراءات التي نفذتها سوريا في حفظ حقوق ومكونات الشعب السوري بمختلف مكوناته،فضلاً عن التباحث مع بغداد إزاء ملفات أخرى".

يشار إلى أن زيارة الشيباني إلى بغداد كان من المفترض أنتحصل في وقت سابق إلا أنها لم تتحقق لأسباب لم تتوضح بشكل رسمي، وتأتي هذه الزيارةبناء على توجيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعوة رسمية الى نظيره السوري أسعدالشيباني لزيارة العاصمة بغداد من دون تحديد الموعد المقرر لها.

وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي في تصريح خاصلوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية انفتحت على الإدارة الانتقالية في سوريا،وحضر ممثلوها في اجتماعات باريس والرياض، مبيناً أن هناك ترتيباً لحضور اجتماع فيبروكسل.

وأشار إلى أن هناك دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤادحسين إلى نظيره السوري، مستدركاً بلقول "لكن لم يتم الاتفاق بعدُ على موعدزيارة الشيباني إلى بغداد".

وتابع العلوي القول إن هناك مجموعة من الملفات ستتم مناقشتهاخلال زيارة الشيباني إلى بغداد.

وكانت مصادر دبلوماسية عراقية وسورية قد أبلغت وكالة شفقنيوز، في يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري، أن "زيارة الشيباني، من المقرر لهاصباح غد السبت"، لكنها لم تستبعد تأجيلها لدواعٍ قالت إنها "أمنيةبحتة".

وقالت الخارجية السورية لوكالة شفق نيوز، إن"الشيباني، تلقى دعوة رسمية لزيارة العراق، لمناقشة عدد من القضايا المشتركةوفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين".

لكنها لم تحدد موعد الزيارة، واكتفت بذكر أن "الوفدالوزاري السوري بانتظار استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمةلتحديد التوقيت المناسب".

من جانبه، أكد مصدر حكومي عراقي، أن وزير الخارجيةالسوري، سيجري زيارة رسمية الى العاصمة بغداد يوم غد السبت، وسيلتقي مع نظيرهالعراقي فؤاد حسين وكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.

ولفت المصدر، إلى أن "الشيباني سيبحث مع المسؤولينالعراقيين القضايا المشتركة ما بين البلدين على المستوى الأمني والاقتصادي، وكذلكالتنسيق والتواصل المستمر ما بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة".